Exposition sur le thème de l’Afrique par l’association abc d’Arts Rue Auguste Valère Bouc-Bel-Air, jeudi 28 mars 2024.

Cette année l’association abc d’Arts invite l’Afrique, en la présence de son invité d’honneur l’artiste Clément Yao Akuesson peintre et sculpteur, et sa collaboration avec l’association TAKITA dont il s’occupe.

Exposition de peinture, sculpture, pastel réalisés par les adhérents de l’association abc d’ARTS sur le thème de l’Afrique.

Le vernissage aura lieu le 28 mars à 18h30 Percussions, petit marché africain et projection d’une vidéo sur le projet « Pirogue « porté par l’association TAKITA et soutenu par l’Association abc d’ARTS ainsi que la ville de Bouc Bel Air. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28

fin : 2024-04-07

Rue Auguste Valère Château de Bouc Bel Air

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur emile.esteve@gmail.com

