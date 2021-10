Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur EXPOSITION SUR LE THÈME DE LA GRANDE GUERRE : LA VIE À L’ARRIÈRE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur Maine-et-Loire L’histoire de la Première Guerre mondiale met traditionnellement en lumière le front, la zone des combats. Le Musée de la Cavalerie propose une autre façon de découvrir le conflit, par le récit de la vie en dehors du front, à l’arrière. museedelacavalerie@orange.fr +33 2 41 83 69 23 https://www.musee-cavalerie.fr/ Saumur

