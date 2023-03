EXPOSITION SUR LE THÈME DE LA FORÊT Rue de la Paix Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg

EXPOSITION SUR LE THÈME DE LA FORÊT Rue de la Paix, 8 mars 2023, Sarrebourg . EXPOSITION SUR LE THÈME DE LA FORÊT Bibliothèque municipale Pierre Messmer Rue de la Paix Sarrebourg Moselle Rue de la Paix Bibliothèque municipale Pierre Messmer

2023-03-08 10:00:00 – 2023-03-31 18:00:00

Rue de la Paix Bibliothèque municipale Pierre Messmer

Sarrebourg

Moselle Dans le cadre de « Lire en fête », la bibliothèque de Sarrebourg vous invite à cette exposition sur le thème de la forêt. L’entrée est libre durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. sarrebourg.bibliotheque@wandoo.fr +33 3 87 03 28 52 Rue de la Paix Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Sarrebourg Moselle Rue de la Paix Bibliothèque municipale Pierre Messmer Ville Sarrebourg Departement Moselle Lieu Ville Rue de la Paix Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg /

EXPOSITION SUR LE THÈME DE LA FORÊT Rue de la Paix 2023-03-08 was last modified: by EXPOSITION SUR LE THÈME DE LA FORÊT Rue de la Paix Sarrebourg 8 mars 2023 Bibliothèque municipale Pierre Messmer Rue de la Paix Sarrebourg Moselle Moselle rue de la Paix Sarrebourg

Sarrebourg Moselle