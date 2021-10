Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Exposition sur le Thème Bleu Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Exposition sur le Thème Bleu Plougasnou, 26 octobre 2021, Plougasnou. Exposition sur le Thème Bleu 2021-10-26 14:00:00 – 2021-11-14 19:00:00 Route de Lanmeur à Plougasnou Giratoire de la croix neuve

Plougasnou Finistère La couleur Bleu sera le fil conducteur de cette nouvelle exposition de photographies, sculptures, mosaïques, peintures, gravures et collages à la Maison des Peintre de Plougasnou. La couleur Bleu, teinte qui nous entoure ici en bord de mer et qui inspire les artistes depuis des siècles… Venez découvrir les réalisations dans ce nouvel espace d'exposition. Ouvert tous les jours de 14h à 19h. lamaisondespeintres.asso@gmail.com +33 6 68 67 15 85 https://www.facebook.com/lamaisondespeintres dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse Route de Lanmeur à Plougasnou Giratoire de la croix neuve Ville Plougasnou lieuville 48.69078#-3.78615