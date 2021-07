Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même EXPOSITION SUR LE STEAMPUNK Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Une exposition composée de panneaux explicatifs sur ce courant littéraire et d’objets réalisés par les élèves du collège-lycée saint Joseph de Machecoul-Saint-Même. Vous connaissez déjà la science-fiction, la fantasy mais connaissez-vous le steampunk ? https://www.bibliotheque-machecoul.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

EXPOSITION SUR LE STEAMPUNK
2021-07-24 – 2021-08-28
Machecoul-Saint-Même
Loire-Atlantique