Salle polyvalente d’Arrabloy, le dimanche 6 mars à 09:00

L'association Gien Généalogie organise son exposition annuelle, les 5 et 6 mars, à la salle des fêtes d'Arrabloy. Elle aura pour thème « Le prénom ».

2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T16:00:00

