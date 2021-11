Exposition sur le plurilinguisme Médiathèque du Bois fleuri, 9 novembre 2021, Lormont.

Exposition sur le plurilinguisme

du mardi 9 novembre au samedi 13 novembre à Médiathèque du Bois fleuri

### Programme * **Mardi 9 novembre de 15h à 19h :** visite libre * **Mercredi 10 novembre de 10h à 12h00 et de 15h à 18h** : Exposition, animations (jeux, et racontages plurilingues), échanges sur le plurilinguisme avec les bénévoles de Parlons nos langues! * **de 16h30 à 17h30 :** atelier conversation “langues et frontières”, avec la Cie Entre nous”, venez échanger … * **Vendredi 12 novembre de 15h à 18h00 :** exposition, animations (jeux, et racontages plurilingues), échanges sur le plurilinguisme avec les bénévoles de Parlons nos langues! * **Samedi 13 novembre de 10h à 12h00 et de 15h à 17h :** exposition, animations (jeux, et racontages plurilingues), échanges sur le plurilinguisme avec les bénévoles de Parlons nos langues! A très vite ! Hasta pronto ! Görüsmek üzere ! !إلى اللقاء قريبا До ckopo ! Pour adhérer à l’association Parlons nos langues ! : Suivre ce lien

Entrée libre

L’exposition sur le plurilinguisme est installée et prête à vous accueillir à la Médiathèque du Bois Fleuri, dans le cadre de la semaine de la Citoyenneté.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T15:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T12:00:00;2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T15:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T17:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:00:00;2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T17:00:00