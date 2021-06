Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Finistère, Lampaul-Guimiliau Exposition sur le patrimoine religieux Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Guimiliau Finistère Exposition de maquettes du patrimoine religieux lampaulais. Venez découvrir l'ossuaire, l'église, le clocher…en taille réduite. Fermé les lundis et jeudis

