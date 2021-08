Bordes Espace patrimonial Turboméca – Villa Szydlowski Bordes, Pyrénées-Atlantiques Exposition sur le patrimoine de l’usine Turboméca Espace patrimonial Turboméca – Villa Szydlowski Bordes Catégories d’évènement: Bordes

### Exposition retraçant l’histoire de l’usine Turboméca et présentant des éléments de son patrimoine : maquettes de moteurs anciens, photos, documents et film. L’histoire de l’usine Turboméca commence dès 1938 lorsque Joseph Szydlowski et André Planiol s’associent pour déposer des brevets concernant les compresseurs à circulation variable. Aujourd’hui, Turboméca a changé de nom pour Safran Helicopter Engines.

Gratuit. Entrée libre.

