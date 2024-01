EXPOSITION « SUR LE FIL » D’ARNAUD ROINÉ JEUNES & SANTÉ MENTALE Médiathèque Meslay-du-Maine, jeudi 1 février 2024.

EXPOSITION « SUR LE FIL » D’ARNAUD ROINÉ JEUNES & SANTÉ MENTALE Médiathèque Meslay-du-Maine Mayenne

Découvrez l’exposition « Sur le fil » à propos des jeunes et de la santé mentale, visible du 1er février au 04 mars 2024 à la médiathèque de Meslay-du-Maine.

En partenariat avec le Contrat Local de Santé

Prêt de Mayenne Communauté

« Sur le fil » est le résultat de la première résidence d’éducation artistique et culturelle pilotée par Mayenne Communauté. Avec le soutien de la DRAC ministère de la Culture, de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 53, une dizaine d’acteurs culturels, sociaux, de l’éducation et de la jeunesse se sont fédérés pour proposer des parcours artistiques questionnant la relation des habitants du territoire, et plus particulièrement des jeunes, à la santé mentale.

En parallèle du travail mené auprès des jeunes, Arnaud Roiné a conduit, durant ses six mois de résidence, une enquête approfondie auprès de structures de soin et d’accompagnement, auprès de familles et de jeunes.

Il en tire un portrait sensible et poignant du paysage de la santé mentale, reflet de la complexité des itinéraires de soin et de vie.

Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Meslay-du-Maine

Mardi 15h -17h

Mercredi 10h -12h30 14h 18h30

Jeudi 15h 17h

Vendredi 10h 12h30 16h30 19h

Samedi 9h30 12h30 14h 17h

GRATUIT .

Médiathèque 3, boulevard d’Aldingen

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire mediatheque.meslay@paysmeslaygrez.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-03-04



