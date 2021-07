Paris Citéco - Cité de l'économie Paris Exposition sur le design à la française par l’Institut français du design et Citéco Citéco – Cité de l’économie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition sur le design à la française par l’Institut français du design et Citéco Citéco – Cité de l’économie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Exposition sur le design à la française par l’Institut français du design et Citéco

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Citéco – Cité de l’économie

Ce 3e week-end de septembre, Citéco vous invite dans l’enceinte de l’hôtel Gaillard à parcourir un bout de son histoire : de l’hôtel particulier du banquier Émile Gaillard à sa transformation en succursale de la Banque de France, et de sa fermeture jusqu’à la construction du musée, nos médiateurs se feront un plaisir de vous accueillir. En complément, venez également découvrir la fresque réalisée en partenariat par l’Institut français du design et Citéco, dans le cadre de Paris Design Week, pour revivre l’épopée du design à la française, au sein d’un des plus beaux espaces de l’hôtel Gaillard : sa cour intérieure.

Billet compris dans celui de l’exposition permanente. L’entrée est gratuite pour tous et la réservation en ligne de son billet est fortement conseillée. Ouverture de la billetterie le mercredi 1er septembre.

Venez découvrir la fresque réalisée en partenariat par l’Institut français du design et Citéco, dans le cadre de Paris Design Week, pour revivre l’épopée du design à la française. Citéco – Cité de l’économie 1 place du général Catroux 75017 Paris Paris Paris 17e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Citéco - Cité de l'économie Adresse 1 place du général Catroux 75017 Paris Ville Paris lieuville Citéco - Cité de l'économie Paris