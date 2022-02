Exposition sur le chant à l’école : Kanañ er skol Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition sur le chant à l’école : Kanañ er skol, 21 février 2022, Saint-Herblain. 2022-02-21 Exposition du 1er février au 26 mars 2022 :lundi au vendredi de 10h à 17hsamedi de 10h à 13hVernissage le 8 mars 2022 à 18h30 avec Maryvonne Berthou.

Horaire : 10:00 17:00

Exposition du 1er février au 26 mars 2022 :lundi au vendredi de 10h à 17hsamedi de 10h à 13hVernissage le 8 mars 2022 à 18h30 avec Maryvonne Berthou. L'idée de cette exposition a germé à la suite de l'édition du livre-CD "1, 2, 3… Kanañ a ri !" afin de faire vivre ce beau livre dans les écoles et dans les familles. TES (Ti-embann ar skolioù) a donc mené une réflexion sur le chant à l'école et souhaite encourager les enseignants à pratiquer régulièrement les activités de chant dans leur classe. Dans le cadre du Mois du Breton et du Gallo en Loire-Atlantique (mars 2022)

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com https://mizvezharbrezhoneg44.wordpress.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse 12 avenue de l'Angevinière Ville Saint-Herblain lieuville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

