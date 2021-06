Mellé Enclos paroissial - Mellé Ille-et-Vilaine, Melle Exposition sur le blé noir à Melléco Enclos paroissial – Mellé Mellé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Melle

Exposition sur le blé noir à Melléco Enclos paroissial – Mellé, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mellé. Exposition sur le blé noir à Melléco

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Enclos paroissial – Mellé

Les outils et objets anciens, parfois méconnus, sont gracieusement prêtés par Monsieur Maurice Langlois. L’espace Melléco, dédié au patrimoine et au développement durable, ouvrira ses portes avec une exposition sur la culture et les différentes utilisations du blé noir en Ille-et-Vilaine. Enclos paroissial – Mellé 1, Enclos paroissial, 35420, Mellé Mellé Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Melle Étiquettes évènement : Autres Lieu Enclos paroissial - Mellé Adresse 1, Enclos paroissial, 35420, Mellé Ville Mellé lieuville Enclos paroissial - Mellé Mellé