Exposition sur l’Art Postal & huiles de Guy Broissiat La Caborde Beaufort-Orbagna, jeudi 4 avril 2024.

L’exposition d’Art Postal portée par le Collectif d’auteurs La CLÉ est ouverte au public jusqu’au 20 avril.

L’ Art Postal imaginé par les artistes et poètes français tels que Victor Hugo, Apollinaire, Mallarmé…traversa l’Atlantique pour devenir le « Mail Art ». L’enveloppe et l’objet deviennent supports d’une expression artistique pour des textes et illustrations qui seront oblitérés et acheminés par La Poste.

L’engouement créatif a été au rendez-vous puisque suite à l’appel à création, ce sont 37 projets, dont ceux de 3 enfants qui sont visibles du mardi après-midi au samedi dans la salle d’exposition ! Vous pourrez voter pour vos coups de cœur … le plus original, le plus poétique ou le plus farfelu !

Au côté de cet évènement culturel associatif territorial, vous pourrez découvrir les huiles de Guy Broissiat

Vernissage vendredi 5 avril à 18 heures EUR.

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-20

La Caborde D97

Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté caborde@ccportedujura.fr

