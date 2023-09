Exposition sur l’album « Rosie » de Gaëtan Dorémus Bibliothèque Gutenberg Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 décembre 2023 au mardi 02 janvier 2024 :

.Public enfants adolescents. gratuit

Lors de cette exposition interactive, plongez littéralement dans l’univers de Gaëtan Dorémus !

Un métier à tisser, des bobines de fil géantes, une yourte… Cette exposition grandeur nature vous propose de rentrer dans le monde de la petite araignée qui a perdu son fil, et de découvrir le processus de création du livre par des jeux et des modules à manipuler.

Les enfants pourront observer, animer les images ou bien encore rêver dans l’intimité de petits espaces de lecture. Des bobines portant des images du livre à reconstituer, un jeu de labyrinthe, des fac-similés des différentes étapes de création de l’album, forment autant d’étapes du parcours.

Cette exposition ludique propose aux parents et à leurs tout-petits de déambuler en autonomie et de découvrir l’œuvre du dessinateur mais aussi les notions d’espace et de mouvement : des jeux d’échelle permettent de se mettre à la place de la petite araignée, d’explorer et de partager un moment de complicité !

Entrée libre – de 0 à 5 ans

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

departement val de marne