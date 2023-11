Exposition « Sur la route de l’Orient » de Marc Riboud & Steve McCurry Polka Galerie Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au samedi 20 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Vernissage le jeudi 9 novembre de 18h à 20h30. En présence de Steve McCurry et Catherine Riboud.

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux maîtres de la photographie, le Français Marc Riboud et l’Américain Steve McCurry. Tous les deux ont pour point commun d’avoir fait la route de l’Orient. Plusieurs fois et surtout à des temps différents. L’un à partir des années 1950, l’autre des années 1980. Leurs travaux, l’un en noir et blanc, l’autre en couleur, sont mis en regard pour la première fois.

Marc Riboud et Steve McCurry ont rapporté un bien pas moins précieux que les épices recherchées par leurs lointains ancêtres de la Renaissance : l’image, l’or de l’Orient. Et ils l’ont offerte au monde. En mélangeant épreuves vintages noir et blanc et tirages Fujiflex couleur, la galerie Polka est heureuse de s’engager sur la route en compagnie de ces deux grands photographes.

Polka Galerie 12 Rue Saint-Gilles 75003 Paris

Steve McCurry / Marc Riboud / Courtesy Polka Galerie