La municipalité de Cadaujac propose un riche programme d'animations à l'occasion des commémorations du 11 novembre : exposition "L'autre front : les femmes de Gironde au temps de la Grande guerre" (en partenariat avec les archives départementales), lectures de lettres d'un soldat Cadaujacais, projection de films élaborés à partir de ses missives, édition pour l'occasion d'un recueil consacré à sa correspondance durant le conflit mondial, consultation libre de «beaux livres» sur la guerre, exposition d'effets des Poilus… Pass sanitaire et masque exigés

+33 5 57 83 82 00

Mairie de Cadaujac

Exposition sur la Grande guerre
11 novembre 2021
Salle des fêtes de Cadaujac
Parc du château de Saige
Cadaujac, Gironde