Exposition sur la géothermie Wissembourg, mardi 6 février 2024.

Exposition sur la géothermie Wissembourg Bas-Rhin

Pour tout découvrir sur la géothermie et comprendre comment fonctionnent les centrales de Rittershoffen et Soultz-sous-Forêts. Accès à 5 films.

Pour tout découvrir sur la géothermie et comprendre comment fonctionnent les centrales de Rittershoffen et Soultz-sous-Forêts. Une télévision est à disposition des visiteurs donnant accès à 5 films.0 EUR.

2 place du Saumon

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est accueil@wissembourg.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 10:00:00

fin : 2024-02-23 12:00:00



L’événement Exposition sur la géothermie Wissembourg a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte