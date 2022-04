Exposition sur la géothermie Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Exposition sur la géothermie Pauillac, 21 mai 2022, Pauillac. Exposition sur la géothermie Maison du Tourisme et du Vin Lieu-dit La Verrerie Pauillac

2022-05-21 – 2022-05-22 Maison du Tourisme et du Vin Lieu-dit La Verrerie

Pauillac Gironde EUR 0 Proposée par le comité de jumelage Pauillac Pullach. La géothermie est une source d’énergie renouvelable que l’on peut exploiter à partir de la croûte terrestre.

En Allemagne, dans le sud de la Bavière, les condition géologiques sont optimales pour utiliser cette source d’énergie. Dans cette dynamique, la commune de Pullach exploite depuis 2005 une centrale thermique. Proposée par le comité de jumelage Pauillac Pullach. La géothermie est une source d’énergie renouvelable que l’on peut exploiter à partir de la croûte terrestre.

En Allemagne, dans le sud de la Bavière, les condition géologiques sont optimales pour utiliser cette source d’énergie. Dans cette dynamique, la commune de Pullach exploite depuis 2005 une centrale thermique. Proposée par le comité de jumelage Pauillac Pullach. La géothermie est une source d’énergie renouvelable que l’on peut exploiter à partir de la croûte terrestre.

En Allemagne, dans le sud de la Bavière, les condition géologiques sont optimales pour utiliser cette source d’énergie. Dans cette dynamique, la commune de Pullach exploite depuis 2005 une centrale thermique. libre

Maison du Tourisme et du Vin Lieu-dit La Verrerie Pauillac

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Maison du Tourisme et du Vin Lieu-dit La Verrerie Ville Pauillac lieuville Maison du Tourisme et du Vin Lieu-dit La Verrerie Pauillac Departement Gironde

Pauillac Pauillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

Exposition sur la géothermie Pauillac 2022-05-21 was last modified: by Exposition sur la géothermie Pauillac Pauillac 21 mai 2022 Gironde Pauillac

Pauillac Gironde