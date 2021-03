Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche, Saint-Pair-sur-Mer Exposition sur la digue du soleil couchant Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition sur la digue du soleil couchant, 15 juin 2021-15 juin 2021, Saint-Pair-sur-Mer. Exposition sur la digue du soleil couchant 2021-06-15 – 2021-10-31

Exposition des photos de Aude SIRVAIN sur la digue du soleil couchant. Venez admirer cette très belle exposition en profitant du bord de mer.

