Exposition sur la déportation Longny les Villages, 8 mai 2022, Longny les Villages.

Exposition sur la déportation LONGNY AU PERCHE 1, place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-11 12:00:00 LONGNY AU PERCHE 1, place de l’Hôtel de Ville

Longny les Villages Orne

A l’occasion du 77ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945, une exposition sur la déportation est proposée par l’association Culture, art et patrimoine au Pays de Longny et Jean-Claude Chevallier qui retracera le parcours de son père depuis son arrestation et déportation en mars 1943 jusqu’à sa libération en mai 1945.

De nombreux objets, livres, journaux d’époque illustreront cette période.

Basile Gandon et Norbert Delabre y présenteront aussi leurs recherches sur les « Morts pour la France » de 39-45 de Longny.

+33 2 33 73 66 23

dernière mise à jour : 2022-04-27 par