Exposition sur Holi, la fête des couleurs en Inde Les Comptoirs de l’Inde Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition sur Holi, la fête des couleurs en Inde Les Comptoirs de l’Inde, 4 avril 2022, Paris. Du lundi 04 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 18h00

. gratuit

Exposition de photos sur “Holi”, la fête des couleurs en Inde, qui célèbre les moissons et le passage de l’hiver au printemps. Les Comptoirs de l’Inde 60 rue des Vignoles 75020 Paris Contact : https://www.comptoirsinde.org 0146590212 comptoirs-inde@wanadoo.fr https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/ https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/

Yogendra Singh – Pexels Holi

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Comptoirs de l'Inde Adresse 60 rue des Vignoles Ville Paris lieuville Les Comptoirs de l'Inde Paris Departement Paris

Les Comptoirs de l'Inde Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition sur Holi, la fête des couleurs en Inde Les Comptoirs de l’Inde 2022-04-04 was last modified: by Exposition sur Holi, la fête des couleurs en Inde Les Comptoirs de l’Inde Les Comptoirs de l'Inde 4 avril 2022 Les comptoirs de l'Inde Paris Paris

Paris Paris