Exposition sur grand écran : Peindre le jardin moderne – de Monet à Matisse Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, lundi 15 avril 2024.

Exposition sur grand écran : Peindre le jardin moderne – de Monet à Matisse Pour de nombreux artistes, le jardin a longtemps été un sujet attractif pour rendre la couleur, la lumière et l’atmosphère. Ce film ravira les amoureux de l’art ou du jardin. Lundi 15 avril, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif plein : 15€ / tarif réduit 10€ (adhérent et -26 ans)

PEINDRE LE JARDIN MODERNE – DE MONET A MATISSE

documentaire de David Bickerstaff | 1h30

Passionné d’horticulture, Monet reste sans conteste le maître de la peinture de jardins dans l’histoire de l’art, mais il n’était pas seul. Des artistes tels que Van Gogh, Bonnard, Picasso et Matisse ont utilisé le jardin comme thème fort de leur oeuvre. Ces grands artistes, ainsi que bien d’autres noms célèbres, sont rassemblés dans une exposition innovante du Cleveland Museum of Art et de la Royal Gallery of Arts de Londres. De l’exposition elle-même à la beauté des jardins d’artistes comme celui de Monet à Giverny, nous partons en voyage pour découvrir comment le jardin moderne était utilisé pour explorer de nouvelles idées radicales et merveilleuses.

