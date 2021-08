Paris cinéma le Balzac île de France, Paris EXPOSITION SUR GRAND ECRAN cinéma le Balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

EXPOSITION SUR GRAND ECRAN cinéma le Balzac, 12 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 12 septembre 2021

de 11h à 12h30

payant

Retrouvez l’exposition FRIDA KAHLO sur grand-écran (1h30) Dimanche 12 septembre à 11h au cinéma le balzac ! PLEIN TARIF : 10 € / TARIF RÉDUIT : 7 € / CARTES ILLIMITÉES NON ACCEPTÉES Spectacles -> Projection cinéma le Balzac 1 rue Balzac Paris 75008

1 : George V (97m) 1, 2, 6 : Charles de Gaulle – Étoile (351m)

Contact :Cinéma Le Balzac 0145610253 cabine.balzac@yahoo.fr https://www.cinemabalzac.com/ https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://twitter.com/CinemaLeBalzac0145610253 cabine.balzac@yahoo.fr Spectacles -> Projection Cinéma;Expos;En famille

Date complète :

2021-09-12T11:00:00+02:00_2021-09-12T12:30:00+02:00

1

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu cinéma le Balzac Adresse 1 rue Balzac Ville Paris lieuville cinéma le Balzac Paris