Exposition sur grand écran au Balzac Cinéma Le balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition sur grand écran au Balzac Cinéma Le balzac, 14 mai 2022, Paris. Du samedi 14 mai 2022 au dimanche 12 juin 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 12h30

. payant de 7 à 10 euros

Le film nous permet de visiter l’exposition et de plonger dans les archives Pissarro. C’est l’occasion pour découvrir l’oeuvre de celui qui est considéré comme le père de l’impressionnisme. Le musée Ashmolean à Oxford organise une grande rétrospective consacrée à Camille Pissarro, la première en 40 ans. Cinéma Le balzac 1 rue le balzac 75008 Paris Contact : https://www.cinemabalzac.com/film/380806/ 0677626140 marc@etoile-cinemas.com https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.cinemabalzac.com/film/380806/

