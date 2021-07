Bléneau Halles Bléneau, Yonne Exposition sur Bléneau Halles Bléneau Catégories d’évènement: Bléneau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Halles Archives (photos et documents sonores) sur l’évolution du village au XXème siècle, Portrait de Gaston Fleischel, un épisode de la fronde (bataille de Bléneau) à redécouvrir Halles Place Chataigner 89220 Bléneau Bléneau La Motte Yonne

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

Lieu Halles Adresse Place Chataigner 89220 Bléneau Ville Bléneau