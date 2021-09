Aurseulles Aurseulles Aurseulles, Calvados Exposition “Superposition” d’Agnès Leblond à Saint Germain d’Ectot (Report) Aurseulles Aurseulles Catégories d’évènement: Aurseulles

Exposition "Superposition" d'Agnès Leblond à Saint Germain d'Ectot (Report) 2021-09-11 – 2021-12-18 Centre Culturel le DOC 24 rue de la Croix des Landes
Aurseulles Calvados

Aurseulles Calvados “Superposition” : peinture, collage et sérigraphie, par Agnès Leblond.

À partir d’éléments collectés parmi les images qui nous entourent – affiches, photos, lettrages, dessins d’enfants – l’artiste tente de brouiller l’information visuelle en recréant plusieurs plans de façon à ce qu’on les différencie le moins possible.

Vernissage le 11 septembre à 18h30.

