2022-12-02 – 2022-12-31

Marne Châlons-en-Champagne Monsieur Cordier, du Musée de la Machine à coudre, prête sa collection de machines à coudre pour vous proposer une jolie exposition éphémère à l’Office de Tourisme. Fermeture à 16h30 les samedis 24 et 31 décembre. +33 3 26 65 17 89 Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne

