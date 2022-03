Exposition : Studio Lévin Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

2022-03-18 – 2022-05-11

Nevers Nièvre EUR Du 18 mars au 11 mai, venez découvrir l’exposition « Studio Lévin » à La Maison dans la Galerie Montchougny à NEVERS.

Vernissage le 17/03 à 18h30.

Exposition de photographies. Dès ses débuts, le studio Lévin se caractérise par sa clientèle presque exclusivement faite de personnages illustres ou en passe de le devenir : peu d’anonymes, quelques mannequins, mais surtout des acteurs et des comédiennes. Très vite, c’est au tour de toute une génération de chanteurs qui vont également défiler devant l’objectif du fameux atelier.

Entrée gratuite.

Horaires de visite : du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 13h.

