Exposition Street Art : « Street Actif » – Du 2 avril au 8 juin Odyssud Blagnac, mardi 2 avril 2024.

Début : 2024-04-02T14:00:00+02:00 – 2024-04-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T14:00:00+02:00 – 2024-06-07T18:00:00+02:00

Labellisée Terre de jeu, la ville de Blagnac accompagne la dynamique des jeux olympiques et paralympiques depuis 2020 à travers de nombreuses actions. Pour la dernière ligne droite avant la rencontre tant attendue, les arts visuels s’invitent à la fête. En plus d’une programmation pluridisciplinaire sportive et culturelle pour pratiquer, célébrer, regarder et partager une même inspiration autour des valeurs des jeux olympiques et paralympiques, le Street Art et le Design Actif se déploieront dans la ville tels des passerelles entre les bâtiments dédiés au sport et à la culture. Illustrations murales, œuvres ludiques et autres créations d’opportunités nous inviterons à faire, à penserle sportif sautant la haie rebelle d’un muret ou la cible invitant le passant à jeter ses détritus.

L’exposition Street Actif sera l’occasion de porter un regard esthétique et joueur sur le handicap à travers le travail des artistes associés Fouzia Zellipark et Oak Oak, d’admirer la collection de prothèses de U-Exist associant la technicité orthoprothésiste à la délicatesse des arts graphiques, et ainsi de naviguer dans un univers street art aux nombreuses surprises participatives.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Horaires d’ouverture au public

Du mardi au samedi de 14h à 18h

Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac

