EXPOSITION STREET ART Raon-l’Étape, 15 juin 2021-15 juin 2021, Raon-l'Étape.

EXPOSITION STREET ART 2021-06-15 – 2021-07-05

Raon-l’Étape 88110 Raon-l’Étape

La Galerie « 36ème Art » en lien avec la Mairie de Raon l’Etape se lance dans la réalisation de fresques murales dans la ville et propose une exposition sur quelques aspects du mouvement « Street Art ».

Ce projet global, en accord avec les propriétaires des bâtiments et le service des Monuments Historiques s’étalera sur plusieurs années et s’inscrit dans la démarche de revitalisation du centre-bourg.

Les premiers coups de bombe seront donnés à la fin du mois de juin sur les murs du square Joinard. N’hésitez pas à venir observer l’artiste à l’œuvre dans ce grand chantier à ciel ouvert !

+33 3 29 41 66 67

