Exposition -Stop violence par Brigitte BAUMANN et ses élèves Wintzenheim, samedi 23 mars 2024.

Exposition -Stop violence par Brigitte BAUMANN et ses élèves Wintzenheim Haut-Rhin

»Stop Violence", de Brigitte Baumann et ses élèves. Vous y retrouverez les oeuvres des artistes amateurs de l'atelier de peinture.

Lors du marché de Pâques et en soutien à l’association Solidarité Femmes 68, l’espace culturel Arthuss de Wintzenheim vous présente l’exposition “Stop Violence”, de Brigitte Baumann et ses élèves.

Vous y retrouverez les oeuvres des artistes amateurs de l’atelier de peinture de l’Arthuss.

L’exposition est accessible librement et gratuitement tout le week-end.

Le vernissage de l’exposition aura lieu samedi 23 mars à 11h. EUR.

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

2 avenue de Lattre de Tassigny

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est mairie@mairie-wintzenheim.fr

