Exposition – Stepping out of the frame par Léni Whitford
2023-02-28 – 2023-03-19
Galerie Lou Babazouk
5 rue Benoit Bunico, Nice

2023-02-28 – 2023-03-19

« Stepping out of the frame » regroupe les trois premières collections de l'artiste, des portraits réalistes et symboliques traitant de l'actualité.
loubabazouk@ville-nice.fr

