Exposition Stephane Le Mouël Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 23 octobre 2024.

Fragilité

Profondément marqué par l’environnement qui m’entoure, témoin du temps qui passe et des changements qui s’opèrent. La nature, les arbres semblent en effet destinés à l’éternité face au passage de l’être humain sur la terre.

J’utilise la nature et plus précisément son souvenir visuel pour en exprimer des sensations traduites au mieux dans ma peinture, et mes couleurs toujours vives qui nous entraînent dans la félicité.

Je me laisse envahir par l’énergie du paysage, du lieu que j’ai choisi de représenter, essayant ainsi de montrer au travers de cette gestuelle forte, la fragilité de l’environnement et celle du médium pastel ou du papier déchiré et retranscrire la mienne aussi.

Visite artistique, le vendredi 25 octobre à 18h. .

Début : 2024-10-23

fin : 2024-11-03

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

