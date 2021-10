Quint-Fonsegrives Médiathèque Anne-Laure Arruebo Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Exposition STEP INTO SPACE Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Exposition STEP INTO SPACE Médiathèque Anne-Laure Arruebo, 12 octobre 2021, Quint-Fonsegrives. Exposition STEP INTO SPACE

du mardi 12 octobre au vendredi 12 novembre à Médiathèque Anne-Laure Arruebo

Savez-vous que vous avez des objets spatiaux à la maison ? Des milliers de découvertes ont été faites depuis que l’aventure spatiale a commencé et sans le savoir, nous les utilisons au quotidien. L’espace nous permet également d’observer la Terre et de comprendre qu’il faut la protéger à tout prix. Pour en savoir plus, découvrez l’exposition STEP INTO SPACE. Dans le cadre du cycle de culture scientifique, la municipalité propose un mois d’octobre tourné vers l’aéropostale, l’espace en partenariat avec Toulouse Métropole, la Cité de l’espace, l’Envol des Pionniers, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, l’association ”Délires d’Encres”.

Entrée libre

Du 12 octobre au 12 novembre Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T15:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T15:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T13:00:00;2021-10-19T15:30:00 2021-10-19T16:00:00;2021-10-20T15:30:00 2021-10-20T16:00:00;2021-10-21T15:30:00 2021-10-21T16:00:00;2021-10-22T15:30:00 2021-10-22T16:00:00;2021-10-26T15:30:00 2021-10-26T16:00:00;2021-10-27T15:30:00 2021-10-27T16:00:00;2021-10-28T15:30:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T15:30:00 2021-10-29T16:00:00;2021-11-02T15:30:00 2021-11-02T16:00:00;2021-11-03T15:30:00 2021-11-03T16:00:00;2021-11-04T15:30:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-05T15:30:00 2021-11-05T16:00:00;2021-11-09T15:30:00 2021-11-09T16:00:00;2021-11-10T15:30:00 2021-11-10T16:00:00;2021-11-11T15:30:00 2021-11-11T16:00:00;2021-11-12T15:30:00 2021-11-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Médiathèque Anne-Laure Arruebo Adresse Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives