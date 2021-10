Exposition # Steampunk, Didier Graffet Quimperlé, 23 octobre 2021, Quimperlé.

Exposition # Steampunk, Didier Graffet 2021-10-23 – 2022-01-15 Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé Finistère

Avant tout courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle ère industrielle moderne découvrant la magie des machines à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Graffet, Le peintre du Steampunk et des objets insolites… Café littéraire, projections à la Bobine, ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. En partenariat avec la Galerie Bureau 21.

+33 2 98 35 17 30

Avant tout courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle ère industrielle moderne découvrant la magie des machines à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Graffet, Le peintre du Steampunk et des objets insolites… Café littéraire, projections à la Bobine, ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. En partenariat avec la Galerie Bureau 21.

dernière mise à jour : 2021-09-29 par