**Fruit d’un riche partenariat entre l’UFR des Arts de l’Université Picardie Jules Verne, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design et le Musée de Picardie, l’exposition Statues Modèles retrace l’histoire de l’enseignement artistique à Amiens depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.** L’exposition temporaire « Statues modèles – Une histoire de l’enseignement artistique à Amiens » se déploiera du 12 mars au 28 août 2022 au sein des collections permanentes du Musée de Picardie à Amiens. Au cœur et à la base de cette exposition : les moulages en plâtre de l’ancienne École des Beaux-Arts d’Amiens, objets des recherches menées par deux étudiantes en master « Histoire de l’Art », Louise Berrez et Gwenn Fraser, sous la direction d’Arnaud Timbert, Professeur des universités et doyen de l’UFR des Arts à l’UPJV. L’exposition qui se tiendra jusqu’au 28 août mettra en lumière l’ancienne École des Beaux-Arts d’Amiens, les grandes étapes de son histoire et quelques figures emblématiques, comme le directeur et sculpteur Albert Roze, tout en suivant les évolutions pédagogiques et architecturales de celle qui aujourd’hui s’affiche comme une « école de design graphique et numérique ». Les visiteurs pourront également s’enquérir des processus de fabrication des moulages, et explorer le potentiel créatif de ces anciens supports de cours.

Entrée libre

Musée de Picardie 2 Rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Amiens Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00