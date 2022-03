Exposition : Statues Modèles Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Amiens Somme 0 Statues Modèles, Une histoire de l’enseignement artistique à Amiens du 12 mars 2022 au 28 août 2022 Fruit d’un riche partenariat entre l’UFR des Arts de l’Université Picardie Jules Verne,

l’Ecole Supérieure d’Art et de Design et le Musée de Picardie, l’exposition Statues Modèles retrace l’histoire de l’enseignement artistique à Amiens depuis la fin du XVIIIe

siècle jusqu’à nos jours. Visites guidées : Samedis 26 mars et 2, 9, 16, 23, 30 avril à 11h30.

Réservation 03 22 97 14 00, dans la limite des places disponibles.

