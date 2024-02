EXPOSITION STARTING BLOCKS NCY FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE SPORTIVE DE NANCY Nancy, jeudi 21 mars 2024.

Starting-Blocks est un projet singulier qui réunit le sport, la culture, l’éducation et la création artistique. Ce projet est né à Nancy, labellisée Terre de jeux 2024, terre de sport, mais aussi terre de culture et d’art.

Starting-Blocks NCY 2024 est le premier Festival International de la Photographie Sportive de Nancy. La ville deviendra cette année la capitale de la photographie sportive, réunissant le sport et la culture au sein d’un magnifique moment de partage et de valorisation du geste sportif dans sa dimension tant artistique et esthétique, qu’émotionnelle ou par l’exploit incarné dans le cliché.

Il sera présenté par Bertrand Masson, Adjoint délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d'art et aux grands événements, Serge Raineri, Adjoint délégué au développement du sport, du bien-être et au thermalisme, Eric Dydim, Directeur artistique du Nouvel Observatoire Photographique du Grand Est, et Jean-Yves Camus, Commissaire d'exposition Chargé des publics et de médiation au Nouvel Observatoire Photographique du Grand Est

dans la galerie Poirel, rue Victor Poirel à Nancy.

Le festival a sélectionné les meilleurs travaux de photographes professionnels ou amateurs, femmes et hommes, de renommée nationale et internationale, qui ont couvert des événements sportifs majeurs.

A travers cette exposition, Starting-Blocks NCY veut magnifier à leur juste mesure les plus beaux regards sur le sport et consacrer le travail des photographes professionnels passionnés de sport, témoins privilégiés des plus grands exploits, des plus beaux gestes et des plus belles histoires du sport. Le Festival International de la Photographie Sportive de Nancy, se donne l’ambition de devenir le rendez-vous incontournable de la Photographie sportive dans l’hexagone et d’être un évènement culturel et artistique essentiel de la Ville de Nancy, de la Métropole de Nancy, du Département de Meurthe-et-Moselle et de la Région Grand Est.

Jeudi 14 Mars 2024 à 18h.

2024-03-21 14:00:00

2024-03-24 18:00:00

3 Rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

