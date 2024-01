Exposition « Sports Olympiques et Paralympiques de Paris » Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand, lundi 7 octobre 2024.

A l’occasion des Jeux Olympiques Paris 2024, Sabine Jaccard propose une nouvelle série « Sports Olympiques et Paralympiques de Paris ». Cette exposition s’inscrit dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. La photographe professionnelle indépendante vivant à Paris ancre les sportifs dans leur environnement architectural parisien avec son travail en noir et blanc argentique.

Ce travail photographique ne ressemble en rien à des photos professionnelles de sport. D’habitude, les photographes font la netteté sur les sportifs avec un arrière-plan flou, Sabine Jaccard a ici utilisé une longue profondeur de champ pour ancrer ces sportifs dans leur environnement architectural. Toutes ses photos ont été prises en extérieur avec la lumière naturelle.

Cette exposition sensibilise sur les bienfaits psychologiques et physiques du sport, qu’il soit olympique ou paralympique. EUR.

