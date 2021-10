Orsay Bibliothèque Universitaire d'Orsay Essonne, Orsay Exposition « Sports et Sciences : 3, 2, 1 partez ! » Bibliothèque Universitaire d’Orsay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Exposition « Sports et Sciences : 3, 2, 1 partez ! » Bibliothèque Universitaire d’Orsay, 10 octobre 2021, Orsay. Exposition « Sports et Sciences : 3, 2, 1 partez ! »

Bibliothèque Universitaire d’Orsay, le dimanche 10 octobre à 14:00

Au travers des caractéristiques techniques, sociétales, économiques et environnementales propres à différents sports, cette exposition propose un éclairage sur l’apport des sciences au monde sportif. En prenant comme angle les recherches effectuées à l’Université Paris-Saclay, les limites et les progrès relatifs aux performances mais aussi aux équipements sportifs sont abordés. Le visiteur, par le biais de disciplines sportives bien connues de tous, pourra mieux cerner la question de l’impact sociétal de l’univers du sport. Pass sanitaire à partir de 12 ans. Contact : [communication.sciences@universite-paris-saclay.fr](mailto:communication.sciences@universite-paris-saclay.fr) Le sport et les sciences sont intimement mêlés… Découvrez comment dans cette exposition ! Bibliothèque Universitaire d’Orsay Bâtiment 407 – rue du Doyen Georges Poitou – Orsay Orsay Corbeville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Bibliothèque Universitaire d'Orsay Adresse Bâtiment 407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay Ville Orsay lieuville Bibliothèque Universitaire d'Orsay Orsay