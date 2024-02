Exposition Sports en Meung Meung-sur-Loire, mercredi 3 janvier 2024.

Mercredi

Meung aux couleurs olympiques !

En guise d’ouverture et en attendant le passage de la flamme olympique le 10 juillet, l’exposition Sports en Meung en route vers les J.O. ! met à l’honneur la vingtaine d’associations sportives que compte la cité ligérienne et l’histoire des équipements sportifs municipaux, grâce à des panneaux, des documents des Archives municipales, des photographies et des objets prêtés par les Clubs Magdunois. Venez découvrir la richesse sportive de Meung-sur-Loire, dont certains Clubs officient depuis plus de 100 ans !

L’exposition est située sur deux lieux l’Espace Culturel de la Monnaye et la Maison France Service, 11 rue St-Jean. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03

fin : 2024-03-02

Médiathèque La Monnaye

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire bibliotheque@meung-sur-loire.com

