Exposition Sport et Fraternité Grilles de la tour Saint-Jacques Paris, lundi 4 mars 2024.

Du lundi 04 mars 2024 au dimanche 21 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Découvrez l’histoire de la trêve olympique, dont les premières traces remontent à 776 avant J.-C., à travers l’exposition Sport et Fraternité du 4 mars au 21 avril 2024 sur les grilles de la tour Saint-Jacques.

Dès les Jeux olympiques antiques, la trêve olympique est un marqueur fort de la compétition; l’arrêt des combats entre les cités grecques permettait aux athlètes, artistes et spectateurs de se rendre à Olympie et de participer aux Jeux.

Rétablie au sein des Jeux modernes en 1993 par un appel de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Trêve olympique exhorte les nations à cesser les hostilités durant la période des Jeux olympiques et paralympiques, et à contribuer à l’esprit d’union et de paix qui les caractérise.

Pour Paris 2024, la trêve olympique est aussi l’occasion de faire vivre les valeurs olympiques et paralympiques et de célébrer les moments de coexistence et de fraternité vécus par les athlètes et leurs équipes, ainsi que le grand public. Elle permet d’examiner comment le sport facilite la rencontre, le dialogue, l’amitié et la fraternité entre communautés et individus. Cette exposition saisit ces moments mettant en évidence les liens entre le sport et la fraternité qu’inspire la trêve olympique.

A découvrir sur les grilles de la tour Saint-Jacques jusqu’au 21 avril 2024.

Grilles de la tour Saint-Jacques Square de la Tour Saint-Jacques 75004

Paris 2024 / DELIL SOULEIMAN / AFP Exposition Sport et Fraternité