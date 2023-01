Exposition : « Spirou in Berlin » Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Spirou et ses acolytes vivent de curieuses aventures, élucident des mystères et retrouvent une vieille connaissance.



Des extraits de la bande dessinée sont repris dans les affiches de cette exposition itinérante qui offre le grand potentiel de thématiser l’histoire de Berlin divisée, de manière ludique. Grâce à ses personnages cultes, à son rythme et à ses péripéties, cette BD contribuera au plaisir de tous.



Le héros Spirou du grand classique de BD franco-belge éponyme se retrouve en 1989 à Berlin-Est dans l'édition spéciale Spirou à Berlin, conçue par le dessinateur allemand Flix en 2019.

Prêtée par le Goethe-Institut.

Centre Franco-Allemand de Provence
19 Rue Du Cancel
Aix-en-Provence
info@cfaprovence.com
+33 4 42 21 29 12
https://www.cfaprovence.com/

