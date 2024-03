EXPOSITION Spicheren, lundi 1 avril 2024.

EXPOSITION Spicheren Moselle

Lundi

La 34ème édition de l’Exposition « Art et Nature » se déroulera lundi de Pâques dès 10 heure, et ce jusqu’au soir.

Le but de la manifestation a toujours été de promouvoir l’art, l’artisanat et la nature. Cherchant continuellement à en améliorer la qualité, un tiers sur la cinquantaine d’exposants qui seront présents cette année seront là pour la première fois. Sur place, bon nombre d’entre eux vous proposeront des démonstrations de leur talent et de leur savoir-faire.

Comme chaque année l’entrée est gratuite avec possibilité de café gâteaux, alors n’hésitez pas ce lundi de Pâques à faire un détour du côté de Spicheren, vous ne le regretterez certainement pas !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01

71 Rue De Chassors

Spicheren 57350 Moselle Grand Est mairie@spicheren.fr

L’événement EXPOSITION Spicheren a été mis à jour le 2024-03-22 par FORBACH TOURISME