Exposition : Spectral Summer Nevers, 7 juin 2022, Nevers.

Exposition : Spectral Summer Nevers

2022-06-07 – 2022-09-18

Nevers Nièvre

chantal.scotton@parcsaintleger.fr +33 3 86 60 68 30

Nouvelle exposition Spectral Summer de Bettina Samson aux Archives Départementales en partenariat du Parc Saint Léger à découvrir du 7 juin au 18 septembre ! nCommissariat : Leïla Couradin. n nInvitée à exposer au sein du bâtiment des Archives départementales de la Nièvre, l’artiste Bettina Samson s’est volontiers imprégnée de son architecture vitrée et de l’exploration des fonds archivés. C’est ainsi que les notions de transparence et de lumière mais aussi, entre créatures hybrides et réalités parallèles, celles d’aberration et de métamorphose ont guidées ses nouvelles créations. Inspirée par le fonds Jean Carriès, célèbre céramiste (1855-94) installé à Saint-Amand en Puisaye, l’artiste s’est en effet employée à développer son imaginaire à partir des émaux sirupeux, grotesques voire monstrueux du céramiste influencé par les traditions japonaises et médiévales. n nBettina Samson (1978) est diplômée de l’ENSBA de Lyon (2003) ainsi que de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (DEA Arts Plastiques, 2001). Elle développe depuis une vingtaine d’années une pratique plastique protéiforme mêlant sculptures, installations et images grand format. nSon travail est régulièrement présenté dans le cadre d’expositions personnelles et collectives. Elle est représentée par la galerie Sultana, Paris. Vernissage le 4 juin à 15h. nEntrée libre : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Exceptés les 14 et 15 juillet 2022

