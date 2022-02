Exposition/Spectacle “Pierre fantastique” Irissarry Irissarry Catégories d’évènement: Irissarry

Irissarry Pyrénées-Atlantiques Irissarry Venez découvrir un univers fantastique ou les pierres de nos montagnes se mêlent à l’imaginaire, puis appréciez un spectacle du même titre à partir de 18h.

L’exposition est ouverte de 14h à 18h , le spectacle est de 18h à 19h.

Places limitée à 70 personnes.

