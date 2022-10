Exposition – Spectacle Association Irkouma Creully sur Seulles Creully sur Seulles Catégories d’évènement: Calvados

Le 5 et 6 novembre, l'association Irkouma organise une exposition ainsi qu'un spectacle, au sein du château de Creully-sur-Seulles. Projets en lien avec les arts plastiques, spectacle vivant, audiovisuel, décoration, expositions insolites… Venez découvrir l'univers artistique de l'association.

f.foubert@cdc-stm.fr

