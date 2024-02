Exposition SPECIA, une ville dans la ville Place de la Madeleine Livron-sur-Drôme, mardi 5 mars 2024.

Exposition SPECIA, une ville dans la ville Place de la Madeleine Livron-sur-Drôme Drôme

Une exposition sur une entreprise livronnaise et ses ouvrières et ouvriers. Des photos, témoignages et documents d’époque qui nous replongent dans le monde du travail des années 40.

Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel de Livron

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact.mediatheque@mairie-livron.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-20



