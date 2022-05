Exposition – Souvenirs “Il y a 30 ans là où tout a commencé” Beaurières Beaurières Catégories d’évènement: Beaurières

Drôme

Exposition – Souvenirs “Il y a 30 ans là où tout a commencé” Beaurières, 14 août 2022, Beaurières. Exposition – Souvenirs “Il y a 30 ans là où tout a commencé” Temple 11 grande rue Beaurières

2022-08-14 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-21 18:30:00 18:30:00 Temple 11 grande rue

Beaurières Drôme Pour fêter les 30 ans d’existence des Amis de Beaurières, nous retraçons les 30 ans à travers différents documents et objets cultes souvent liés aux fêtes. Temple 11 grande rue Beaurières

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Beaurières, Drôme Autres Lieu Beaurières Adresse Temple 11 grande rue Ville Beaurières lieuville Temple 11 grande rue Beaurières Departement Drôme

Beaurières Beaurières Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaurieres/

Exposition – Souvenirs “Il y a 30 ans là où tout a commencé” Beaurières 2022-08-14 was last modified: by Exposition – Souvenirs “Il y a 30 ans là où tout a commencé” Beaurières Beaurières 14 août 2022 Beaurières Drôme

Beaurières Drôme